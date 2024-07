Entro 16 giorni | Hamas rielabora l' accordo Che cosa prevede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) La proposta per una tregua a Gazata dache16dalla prima fase dell'inizino i colloqui per il rilascio dei soldati israeliani ancora prigionieri. L', secondo quanto riferito da una fonte dicitata dal Times of Israel, garantisce che i mediatori garantiscano un cessate il fuoco temporaneo, la consegna degli aiuti e il ritiro delle truppe israeliane mentre i colloqui proseguono per realizzare la seconda fase. Ieri, il capo del Mossad David Barnea ha discusso a Doha dell'ultima proposta prima di tornare in Israele. La prossima settimana, ha annunciato il governo Netanyahu, una delegazione israeliana tornerà in Qatar per proseguire i colloqui. Secondo Walla News, Barnea ha informato i mediatori del Qatar che Israele respinge la richiesta didi un impegno scritto che i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco possano estendersi indefinitamente se necessario.