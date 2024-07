Davide Donati chi è il bodybuilder campione del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) San Giovanni (Arezzo), 6 luglio 2024 –, 53 anni, toscano doc di San Giovanni Valdarno (Arezzo) è ildeldella categoria gran master professionisti over 50. Il 14 giugno 2024 è la data da segnare sul calendario, indimenticabile perche in questo giorno ha raggiunto il tetto deldopo grandi sacrifici e infinita passione per questa disciplina. Da oltre 30 anni infatti ilpartecipa a kermesse in tutto il: "Ho conquistato 9 titoli italiani, nel 2012 un campionato europeo dove mi sono laureato professionista, ho fatto diverse gare Natural Olympia e conquistato prestigiosi piazzamenti top 5". Un traguardo raggiunto grazie alla costanza, alla dedizione e al rigore.si allena 6 giorni su 7 prestando grande attenzione all’alimentazione.