Alfano il chirurgo che minacciava gli specializzandi con foto di teste mozzate a processo anche a Perugia per truffa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)glicondi. Ma a rotolare tra due processi ora è la sua. È già sul tavolo della Procura di Salerno la vicenda di Carmine, il direttore della scuola di chirurgia plastica sospeso dopo gli audio-choc pubblicati da L’Espresso ma non è l’unica: il, può rivelare Il Fatto, è da molti anni apere peculatoin quel di, dove operava in cliniche private violando il contratto di esclusività col pubblico per il quale era profumatamente pagato. La vicenda giudiziaria è rimasta nell’ombra per 12 lunghi anni proprio come le vessazioni che – stando ad alcuni audio inediti che abbiamo raccolto – risalgono già a quell’epoca, e furono pure segnalate agli organismi accademici e universitari, cadendo però nel vuoto.