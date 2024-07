Al Nameless Festival di Annone l' ultima esibizione live di Pino D' Angiò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)Brianza (Lecco), 6 luglio 2024 – è stata la suapubblicaD', al secolo Giuseppe Chierchia, morto quest'oggi all'età di 71 anni, il 15 giugno scorso si è salito sul palco alMusicdiBrianza. È stato una delle guest star più attese e anche più applaudite. Ad ascoltarlo dal vivo, nella maxi area della Poncia, centinaia di giovani e giovanissimi, che nemmeno erano nati quando lui era all'apice della sua carriera, per cantare a squarciagola “Ma quale idea”, diventata di nuovo un tormentone a distanza di 43 anni dopo la cover all'ultimo Sanremo con i Bnkr44: sorridente, elegante, mattatore, il ritmo tenuto a gesti delle mani come un direttore d'orchestra e anche qualche passo di ballo A tradire la stanchezza fisica, dovuta alle malattie di cui soffriva e ai diversi interventi chirurgici, solo la necessità di sedersi ogni tanto, come per riprendere fiato.