A Roma i taxi non si trovano ma il prezzo sale | ecco le nuove tariffe

(Di sabato 6 luglio 2024) Manca solo il passaggio in giunta, probabilmente entro luglio, e poi leentreranno in vigore. Scorrendo le tabelle elaborate dalla commissione tecnica incaricata dell'istruttoria, e passate al vaglio dell'Autorità di regolazione trasporti, sono diverse le novità che saltano all'occhio, come l'introduzione della «corsa minima» che si pagherà 9 euro. Se ci si vorrà spostare in, quindi, non si potrà più sborsare dimeno. L'idea è quella di rendere più «attrattivi» per i tassisti - gli stalli da cui generalmente i clienti richiedono tragitti brevi, come dalla stazione Termini, dove ispesso non sie le lamentele degli utenti sono quotidiane. Ma il nuovo sistema tariffario è quasi del tutto in aumento, anche perché si è tenuto conto dell'adeguamento ai valori Istat.