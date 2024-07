Zoff e i Mondiali 2026 | In campo i più forti non i più giovani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 luglio 2024) Falliti clamorosamente gli Europei di calcio l’Italia ha bisogno di una riscossa immediata e Dino, capitano dei campioni del mondo 1982, vuole adesso dire la sua. Aidel, afferma, ci andremo, ma non con i. “Con i più bravi”. La Nazionale di Luciano Spalletti a settembre tornerà inper la Nations League a Parigi contro la Francia di Mbappé. Poi tra marzo e giugno 2025 comincerà la vera sfida per tornare dopo due edizioni mancate alla fase finale della Coppa del mondo. Al telefono con l’Ansa, da vero gentleman qual è, si mantiene rispettoso del commissario tecnico dell’Italia. “È andata male purtroppo – racconta – ho vissuto con un po’ di fiducia questo Europeo ma poi sono usciti troppo presto. È andata male e non c’è niente da dire: non mi sento di dare consigli a Spalletti“.