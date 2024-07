Tutto il resto mi sfugge di Camilla Ugolini Mecca | la struggente bellezza della vita

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Nella pienezza io ti vedo, ti distinguo, ti abbraccio. La luce ti conduce fino a me, rapido come il pensiero. Ogni orizzonte che incontro ti contiene. E scrivere di te è come averti avuto»: nelle liriche contenute nella silloge poetica “ilmi” diveniamo trasportati in un viaggio nell’inconscio e nelle intense esperienze didell’autrice. In questa raccolta si parla d’amore, di separazione, di solitudine e di passione per ladell’esistenza; si elogia la natura, si offre una prospettiva diversa da cui osservare l’oscurità e l’ignoto, e si ricorda quanto sia importante essere presenti a sé stessi e godere del qui e ora. In queste poesie vi è anche un sentito omaggio alla scrittura, che permette all’autrice di condividere parti del suo viaggio esistenziale, di avvicinare chi è lontano, di scambiare energie ed emozioni; l’incontro con l’altro è uno dei temi più frequentati dalla poetessa, ed è percepito quasi come una magia, e come tale viene raccontato – «Le parole sono come pietre focaie che si lanciano perché qualcuno le raccolga.