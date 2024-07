Torino padre di 84 anni uccide il figlio a sprangate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roletto (), 5 luglio 2024 – Tragedia familiare a Roletto, in provincia didove un anzianoha ucciso il, pare, al culmine di una lite. Un anziano di 84ha ucciso ildi 40, con una spranga di ferro, al culmine di una lite. È accaduto a Roletto, nel Torinese, in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe poi chiamato un conoscente per raccontare quanto accaduto. Quest'ultimo ha avvertito i carabinieri. Sul posto i militari dell'Arma della compagnia di Pinerolo e il nucleo operativo radiomobile e il sanitari del 118. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Del Grosso della procura di. .