Senti il discorso di Sunak e capisci che il change è già qui

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Keir Starmer ha ricevuto l’incarico da re Carlo per formare il nuovo governo, che ha già pronto. In poche ore si è fatta la transizione tra il governo conservatore di Rishie quello del leader laburista, che ha vinto le elezioni di ieri con una grande maggioranza. La liturgia rapida ed essenziale è stata aperta davanti a Downing Street con i saluti del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, che abita al numero 11, e poi, con un, da- dietro di lui sua moglie, con un ombrello in mano.ha fatto un bel, serio, iniziando con: sorry, scusatemi, ho dato tutto nel fare il mio mestiere, ma il vostro giudizio è quello che conta, e hoto la rabbia e la delusione, la responsabilità della sconfitta è mia.