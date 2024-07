Regno Unito il primo ministro Rishi Sunak si dimette Keir Starmer riceve il mandato a formare un nuovo esecutivo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il leader laburista, dopo il successo riscosso alle ultime elezioni in, ha ricevuto ufficialmente da re Carlo III, in veste di capo di Stato, ililgoverno britannico. L’atto formale, automatico nel sistema del, è stato sancito nel tradizionale faccia a faccia tra i due a Buckingham Palace. Il palazzo ha diffuso le immagini della stretta di mano fra il sovrano è ildel governo di Sua Maestà. «Ricostruiremo la Gran Bretagna mattone dopo mattone, ha dichiarato il laburista. Ricostruire il Paese» e la sua economia, all’insegna di «confini sicuri, di più sicurezza nelle strade», più risorse al sistema sanitario nazionale (Nhs), «rispetto per la dignità di tutti, opportunità dalle fonti di energia verdi».