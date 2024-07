Paola Perego e il dolce messaggio per il marito Lucio Presta dopo il drammatico incidente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024)sempre accanto al, soprattutto in questo periodo così duro e complicato. Di recente l’agente dei Vip è rimasto coinvolto in uncon il trattore mentre stava lavorando il suo terreno nelle campagne della Sabina, una zona del Lazio. Nella caduta si è procurato delle fratture alle costole e a una spalla ed è rimasto “vivo per miracolo”.l’operazione la convalescenza e proprio in questi giorni di recupero può contare sul sostegno della moglie, al suo fianco da oltre venti anni.: come stal’con il trattoreha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del, alle prese con un lungo periodo di convalescenza. La conduttrice ha postato su Instagram una foto con l’agente: nello scatto lanasconde teneramente il volto poggiandolo sulla spalla del; lui, dal canto suo, si mostra sorridente e la sua guarigione sembra già ad un ottimo punto.