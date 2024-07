Moto2 | un ottimo Foggia segna il quarto tempo nelle prime prove libere del GP della Germania Ramirez il migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Uninizio per Dennis. Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha registrato ilin occasioneprima sessione divalide per il GP, nono appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo weekend presso il prestigioso circuito di Sachsenring. Il centauro italiano nello specifico ha registrato ildi 1:23.569. Un ritardo di +0.222 rispetto alla Only Fans American Racing Team di Marcos, leader con il nuovo recordpista fermando il crono a 1’23.347 precedendo Fermin Aldeguer (MB Conveyors Speed UP), secondo a +0.059, e Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), terzo a +0.076. Vicino l’attuale leader del Mondiale Sergio Garcia (MT Helmtes – MSI), quinto a +0.251.