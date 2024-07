Matrimonio Guendalina Tavassi non ha valore legale | perché e dettagli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024)trae Federico Perna alle Maldive e a sorpresa!. Nonostante la bellezza della cerimonia, che ha incantato i suoi fan sui social media, le nozze non hannoin Italia. Questoo, però, non ha impedito all'ex concorrente del Grande Fratello di condividere con entusiasmo gli scatti del suo giorno speciale su Instagram, dove ha mostrato il suo splendido abito bianco e il sorriso radioso accanto al suo compagno.e Federico Perna stanno insieme da circa due anni. Dopo la dolorosa separazione da Umberto D'Aponte, padre di due dei suoi tre figli,ha trovato conforto e amore in Federico, un imprenditore nel settore della ristorazione. La loro relazione ha preso il via in un momento delicato per, che aveva denunciato l'ex marito per violenza e poi finito in carcere.