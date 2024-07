L’Olimpia torna allo storico nome Cambiato lo status della società

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ai posteri una data, un’ora e un luogo preciso dove la storia s’è fatta: dalle 11,10 del 28 giugno 2024Castello ha ufficialmenterecuperando altresì ilutilizzato al momentosua fondazione. Il club nerazzurro, passato da Associazione sportiva dilettantistica asportiva dilettantistica a responsabilità limitata, si chiamerà nuovamente Olimpia Basket Castel San Pietro Terme, vale a dire ilcon cui il 20 luglio 2005 nacque il club che, nell’imminente stagione sportiva di B Interregionale, celebrerà pertanto i suoi primi 20 anni di storia. Non senza novità strutturali come l’insediamento del nuovo triumvirato. Ventesima candelina consecutiva nel ruolo di presidente per Massimo Ramini, già amministratore unico e socio fondatore del club castellano, che investirà ancora una volta la carica al fianco del consigliere Erik Bonazzi, anch’egli tra i fondatori nel 2005.