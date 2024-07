Incendio a Nova Milanese condominio devastato dal fuoco | colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un devastanteha distrutto due appartamenti all’ultimo piano di un palazzo a, in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme sono divampate nella serata di venerdì, intorno alle 19, e ladiè stata segnalata adi. L’edificio è stato evacuato e per fortuna non si registrano feriti o intossicati. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere scoppiato a causa di un corto circuito. Le forze dell’ordine e i pompieri si occuperanno dei riliervi. .