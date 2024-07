Il complicato rapporto tra la Germania e la sua Nazionale

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 5 luglio 2024) A 18 anni dai Mondiali del 2006, laè tornata ad ospitare un grande torneo per Nazionali. I paragoni tra i due eventi sono cominciati già prima dell’inizio del torneo e in alcuni casi la storia è sembrata effettivamente ripetersi. Dopo il gol del pareggio di Niclas Füllkrug al 91’ contro la Svizzera, con cui laè arrivata prima nel suo girone, tanti tedeschi si sono ricordati di un altro gol, quello di Oliver Neuville all’ultimo respiro contro la Polonia, il 14 giugno del 2006, nella seconda partita della fase ai gironi di quei Mondiali. Il gol di Neuville viene generalmente considerato il punto d’inizio del cosiddetto Sommermärchen (“la favola d’estate”) del 2006. E dopo il gol di Füllkrug, e la buona partenza dellain questi Europei, in molti sperano oggi in una nuova estate da favola.