Grande ritorno dopo 16 anni Le Iene riabbracciano lo storico volto | ora vuole tornare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Importante novità per quanto riguarda la prossima stagione de Le. Manca solo l’ufficialità, ma sarebbe cosa fatta ildellodel programma, che manca da ben 16. Lasciò improvvisamente la trasmissione di Italia 1 per alcune divergenze importanti, ma ora si sarebbe messo tutto alle spalle e sarebbe pronto a ricominciare da dove aveva lasciato. Lesarebbero felici di riaverlo in squadra, dato che è stato sempre molto amato dal pubblico. Il16ha comunque quasi del clamoroso, dato che la notizia è arrivata in maniera inaspettata. A riferire tutto è stato il sito TvBlog, che ha praticamente dato quasi per certa questa novità nel team del programma Mediaset. Leggi anche: “Via da Le, se ne va alla Rai”.