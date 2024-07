Gol strappi e versatilità | che cosa può portare Zaniolo all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Atalanta ha piazzato un colpo importantissimo per quanto riguarda la struttura del proprio pacchetto offensivo. Non ci sono dubbi che quello di Nicolòsia un innesto con tutte le carte in regola per rivelarsi un tassello funzionale all’interno dell’impianto tattico di Gian Piero Gasperini. Il classe 1999, reduce da una stagione in chiaroscuro con la maglia dell’Aston Villa, è pronto a rilanciare le proprie quotazioni su un palcoscenico che conosce benissimo, ovvero quello della Serie A. Una vetrina cheha desiderato riconquistare fortemente e il progetto Atalanta, in tal senso, può rappresentare terreno fertile per le sue ambizioni. Sul talento del calciatore toscano non ci sono dubbi, così come non ce ne sono sul fatto che i due gravi infortuni al ginocchio hanno irrimediabilmente segnato il suo percorso di crescita che, ai tempi della Roma, l’aveva presentato sulla scena italiana con tutti i crismi del calciatore generazionale.