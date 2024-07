Folle di genitori già ampiamente biasimate e la mia maturità

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pare che ci siano, in questi giorni,giàdicon i fiori in mano ai cancelli delle scuole superiori, ma pure non ai cancelli e direttamente in aula a monitorare l’esame didei figli. Si commuovono, si lamentano se il voto non è abbastanza alto e se le domande sono troppo difficili, portano lo spumante con cui innaffiare ragazzi e ragazze, provvedono con i telefoni e le videocamere alla copertura social dell’evento. Salgono sul palco, dicono gli psicologi, si prendono la scena, è dannoso, non è dannoso, non lo so. Non vorrei che il mio biasimo fosse scambiato per invidia irosa, quindi non li biasimerò. Mia figlia era il primo orale della mattina, dopo una serata passata in casa sotto forma non di figlia ma di proiettile sparato in tutte le stanze e in tutti gli angoli, un proiettile che ripeteva: non so niente.