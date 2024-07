Fognini spara nel mucchio | mazzata a Sinner terremoto social

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ci risiamo,ne ha combinata di nuovo una delle sue: stavolta l’ha fatta grossa, c’entrae non solo. Prima ha asfaltato in tre set il nuovo pupillo di Vincenzo Santopadre, Luca Van Assche. Poi, seppur con qualche incertezza nel terzo parziale, ha fatto a pezzi Casper Ruud, la cui ennesima sconfitta su erba ha confermato lo scarso feeling che il norvegese ha con i verdi campi europei. Fabiodovrà affrontare ora, speriamo lo faccia ancora una volta brillantemente, un ostico esame di spagnolo. Fabioè al terzo turno di Wimbledon (AnsaFoto) – Ilveggente.itAl di là della rete ci sarà Roberto Bautista Agut, sebbene in tanti avessero sperato che questo terzo turno potesse regalarci un secondo derby azzurro sotto il cielo londinese.