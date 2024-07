Fava | Napoli farei di tutto per trattenere Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dino, ex calciatore, è intervenuto aMagazineLive. Queste le sue parole: “Maradona? Mio padre mi portava sempre allo stadio, mi ricordo un-Pescara e mi sono divertito tantissimo. Delle emozioni che ricordo ancora con molto piacere. Vederlo giocare era bellissimo, anche se il mio più grande rammarico è quello di non vederlo nel calcio di oggi. Ho avuto la fortuna-sfortuna di giocare con calciatori del calibro di Montero, quelli come lui facevano paura.? Difesa pronta per il ritiro? Era la cosa più urgente, sono contento perché sistemiamo un pacchetto importante da sistemare. Dispiace vedere quello che è successo con Di Lorenzo, sono state fatte delle cose che potevano essere evitate. Ora non è facile ripartire, il suo percorso non sarà facile.