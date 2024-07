Eruzione Etna | chiusi settori aeroporto di Catania ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ultim’ora per l’dell’: asono statialcuni. Le informazioni ai passeggeri. L’continua ad essere uno dei vulcani più monitorati al mondo sia per il suo fascino sia per i rischi associati alla sua attività eruttiva, ed eventi come quello di queste ore ricordano quanto sia cruciale mantenere standard elevati nella gestione delle emergenze naturalistiche nei pressi delle infrastrutture critiche come gli aeroporti. Cosa sta accadendo adi(Foto ansa) notizie.comL’disi trova nuovamente al centro dell’attenzione a causa dell’intensa attività eruttiva del vulcano, che ha portato alla chiusura temporanea deidi spazio aereo B2 e B3. Questo fenomeno naturale, sebbene affascinante per molti, comporta notevoli disagi per i viaggiatori e le operazioni aeree.