Elly prova il nuovo Centro | Renzi è politico e ci sta Calenda complicato

(Di venerdì 5 luglio 2024) In uno dei corridoi laterali di Montecitorio, versante sinistra,Schlein si interroga sulla sua creatura «il campo largo» e su cosa gli manca. Il pendolo internazionale, dopo l'affermazione di Marine Le Pen nelle elezioni francesi e la disastrosa prestazione di Joe Biden nel confronto tv con Trump, questa settimana torna a sinistra. «In Inghilterra - elenca - ci sarà il trionfo dei laburisti. In Francia c'è stata una grande adesione alla desistenza tra sinistra e macronisti ed è difficile che la destra raggiunga la maggioranza assoluta». E l'Italia? «Io vedo a destra molto nervosismo. Questa storia che la Meloni pensi alle elezioni anticipate mi sembra campata in aria: due anni fa ha raggiunto il suo massimo, ripoterebbe meno parlamentari di quelli che ha adesso.