Due i casi di Dengue scoperti a Fontana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono due idi febbre viraledi Rubiera. Mercoledì il sindaco Emanuele Cavallaro aveva segnalato solo un caso: ieri è poi ufficialmente emerso che sono due le persone coinvolte. L’Ausl di Reggio in una nota ha infatti confermato che sono stati diagnosticati duedinel comune di Rubiera: entrambi recentemente sono rientrati da un viaggio in un’area in cui questa malattia è endemica. Le loro condizioni di salute sono fortunatamente buone. "La febbre di– dicono dall’Ausl – è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura di zanzara, caratterizzata da febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, dolore retrorbitario e rash cutaneo. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.