Contro l’orrore dei femminicidi Una sedia rossa in Consiglio comunale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono nuovi simboli. E come tali, destinati ad accendere la coscienza individuale e collettiva, a puntare un faro su un tema quanto mai importante: la dignità delle donne. Si tratta dell’intitolazione del piazzale della stazione alle madri costituenti, e di un “posto occupato“ inper simboleggiare il posto su cui si sarebbe seduta una donna vittima dio se non fosse stata uccisa. Il primo volto ad affermare l’imprescindibile ruolo delle donne nella costruzione della società in cui viviamo; il secondo per porre una luce di coscienza sul buio della violenza di genere. Entrambe sono scelte approvate lunedì in. La prima su proposta della consigliera del Pd Sarah Brizzolara, la seconda del consigliere di Azione Tullio Parrella.