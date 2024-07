Chiudi gli occhi – All I See Is You | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 5 luglio 2024)gli– All I See Is You: ladeldelPoche tipologie disanno catturare l’attenzione degli spettatori come i thriller psicologici, opere caratterizzate da storie che esplorano le paure umane scavando nella fragilità della psiche umana e proponendo intrighi e colpi di scena ai quali è difficile resistere.come Il sacrificio del cervo sacro, Animali notturni, Shutter Island e L’uomo senza sonno sono solo alcuni dei più celebri esempi di questo filone. Ad essi si può aggiungere anchegli– All I See Is You. Ilsegna il ritorno alla regia di Marc Forster dopo ildi zombie World War Z e il family movie Vi presento Christopher Robin. Regista anche dicome Monster’s Ball – L’ombra della vita, Neverland – Un sogno per la vita e Il cacciatore di aquiloni, Webb si confronta dunque qui con il thriller e in particolare con le atmosfere di questo genere applicate all’handicap fisico che pone la protagonista in uno stato di continuo svantaggio rispetto a chi potrebbe approfittarsi di lei.