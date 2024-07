Capitan America Brave New World | Anthony Mackie condivide una nuova foto per il 4 luglio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 5 luglio 2024)Newuscirà finalmente nelle sale il prossimo anno e avrà come protagonistanei panni di Sam Wilson/. Steve Rogers (Chris Evans) ha passato la torcia di Cap a Sam alla fine di Avengers: Endgame nel 2019, eha vestito ufficialmente i panni dell’eroe in The Falcon and the Winter Solider di Disney+ nel 2021. In onore dell’Independence Day,ha condiviso sui social media unadiNew. “Buon compleanno! Buon 4, a presto”, ha scrittonella didascalia del post. Potete vedere l’immagine che ha condiviso qui sotto: “In un certo senso ha chiuso il cerchio della mia esperienza Marvel, perché abbiamo girato a Washington nello stesso hotel in cui abbiamo girato Winter Soldier”, ha dettodel film in una precedente intervista a The Wrap.