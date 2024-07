Bozzoli | rientrati da Marbella compagna e figlio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lae ildi Giacomosono già a Brescia. Sono stati i genitori di lei a chiamare i carabinieri per avvisare che la donna e il bambino avevano fatto rientro in Italia. È in in fuga invece Giacomo. Secondo le ricostruzione la famiglia ha trascorso dal 20 al 30 giugno una vacanza in un albergo ain Spagna. Il 1 luglio invece in un altro albergo sempre la stessa località spagnola è risultato registrato solo il passaporto di lei mentre Giacomoprobabilmente dopo aver saputo della condanna definitiva all'ergastolo ha proseguito la fuga altrove. .