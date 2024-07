Aneurisma dell’arco aortico | endoprotesi con successo al Moscati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAll’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino eseguito un intervento totalmente endovascolare di esclusione di un, con l’utilizzo, per la prima volta autorizzato nel sud Italia, di una. A beneficiare di una procedura che riduce in maniera significativa l’elevatissimo rischio di mortalità, con il vantaggio, inoltre, di un rapido recupero post-operatorio, è stato un paziente 77enne della provincia di Benevento, che presentava tutti i requisiti per poter usufruire dell’innovativa tecnica, in alternativa alla tradizionale chirurgia aperta che prevede l’incisione diretta del torace e l’esposizione dell’aorta. Il Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Vascolare, Loris Flora, ha chiesto e ottenuto dalla ditta produttrice dell’impianto l’autorizzazione a procedere, necessaria e rilasciata solo se si è in possesso di adeguata formazione e di una specificità di esperienze.