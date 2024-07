Alex Pompa | appello bis per il giovane che ha ucciso il padre per difendere la madre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Sono estremamente felice. Ero preoccupato chedovesse costituirsi e andare a scontare la pena che ho sempre considerato ingiusta”. E’ il commento di Claudio Strata, il legale che difende. “Continuo a pensare che non se la meriti. Ora aspettiamo il giudizio davanti a un’altra sezione con un po’ più di fiducia”, aggiunge a Il Messaggero. La Cassazione ha accolto la richiesta della Procura generale, che si era opposta alla condanna delche a Collegno, in provincia di Torino, nell’aprile del 2020 hailperlaaggredita per l’ennesima volta durante una delle consuete liti col marito violento., dopo l’assoluzione in primo grado per legittima difesa, il 13 dicembre dello scorso anno è stato condannato a sei anni e due mesi di reclusione dalla corte d’Assise didi Torino.