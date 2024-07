Addio Alitalia crudele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Finalmenteè sbolognata ai tedeschi, così cesseranno i salassi allo Stato per mantenere l’ex compagnia di bandiera. Ezio Montini via email Gentile lettore, sono ahimè così adulto da ricordare quandoera una delle migliori compagnie del mondo, talché i suoi dipendenti, ben remunerati da Pantalone, si davano grandi arie. Ricordo l’alterigia, a inizio anni ’90, di un equipaggio atterrato ad Addis Abeba: a quel tempo eravamo l’unica compagnia che collegava l’Etiopia al mondo. Ero lì con altri colleghi per i colloqui di Craxi con Menghistu e, nei saloni sfarzosi dell’hotel Hilton, i piloti e le hostess (più numerose dei passeggeri) si sentivano regali e trattavano noi e i camerieri con sufficienza. Ciò detto, non gioisco della perdita di