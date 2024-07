A Wimbledon Sinner batte Kecmanovic e vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Janniknel terzo turno del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Club di Londra. L’altoatesino, numero 1 del mondo e del seeding, ha superato senza patemi il serbo Miomir, numero 52 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-4 6-2. “Sono molto felice della mia prestazione di oggi. Sono contento di come sentivo la palla oggi”, ha dettoal termine del match di stasera. “E’ stata una giornata lunga qui sul centrale, almeno io ho fatto in fretta e posso già pensare già al prossimo turno. Qui è tutto speciale per giocare a tennis. Sono felicissimo”, ha aggiunto. “Sto lavorando tanto col mio team.