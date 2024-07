Usa 2024 Trump riempie di insulti Biden un vecchio sacco di me**a e Harris patetica – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Donaldci ricasca e si lascia andare in una cascata dirivolti ai suoi avversari politici. Il Daily Beast ha fatto trapelare un, girato a insaputa dell’ex presidente, in cui si rivolge a Joecosì: «Queldista per abbandonare la corsa». E, continua il tycoon, «significa che avremo Kamala. Lei è proprio scarsa, è». Vestito con abbigliamento da golf, mentre si muove a bordo di un caddy,mostra sul braccio il numero 47: è una cifra propiziatoria, visto che il prossimo inquilino della Casa Bianca sarà il 47esimo della storia degli Stati Uniti. Parla di un«a pezzi» ed è convinto che si ritirerà dalla competizione. «L’ho eliminato», dice, in riferimento al confronto tv avvenuto tra i due sulla Cnn.