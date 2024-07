Trekking self guided negli angoli più belli delle Dolomiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un" su più giorni attraverso glipiù, con pernottamento in hotel a fondovalle. Per l'estate 2024 è stato infatti approntato il primo dei tre percorsidella Dolomites Ronda: si tratta di 5 tappe giornaliere nelle province di Bolzano (Alpe di Siusi, Alta Badia e Carezza-Val d'Ega) e Trento (Val di Fassa). L'idea è quella di mettere a disposizione degli appassionati diun certo numero di tappe, dove ognuno può scegliere autonomamente se fare la variante facile, quella mediamente impegnativa o quella a carattere "alpino" che prevede anche passaggi più esposti, più dislivello e qualche via ferrata. Il tragitto è studiato su misura per garantire sicurezza, divertimento e sensazioni indimenticabili.