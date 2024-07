Sorteggi Serie A pubblicato il calendario e cambia il nome | sarà Enilive

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) È statoildellaA per lla stagione 2024-2025. Massimaitaliana che, dopo ben 25 anni di sponsorizzazione Tim,anche’. La società di Eni, dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, è infatti il nuovo sponsor per le prossime tre stagioni fino al 2027. È stato dunque svelato nella cornice dell’Auditorium Multimediale di RDS, a Roma, ildella2024-25. Si comincia il 17 agosto con i quattro anticipi della 1ª giornata e si finisce il 25 maggio 2025 con la 38ª e ultima. Sono previste quattro soste (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025) e soltanto un turno infrasettimanale (mercoledì 30 ottobre). Non cisosta invernale. Per ogni giornata (ad eccezione della 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 19ª e 29ª) ci saranno 9 slot orari, quindi soltanto due partite si giocheranno in contemporanea.