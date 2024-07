Roma Si fingeva carabiniere e poliziotto la casa era piena di divise | nei guai ex Guardia Giurata

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 luglio 2024) È stato fermato per un controllo e in auto aveva un tesserino da maresciallo,di varie Forze dell’Ordine, paletta, lampeggiante e alcune cartucce di pistola. In auto condelle forze dell’ordine, una paletta e un lampeggiante – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Un servizio sulle strade di Labaro, a, nel pomeriggio di ieri mercoledì 3 luglio, ha portato gli agenti del Commissariato Flaminio a imbattersi in un 48enne in possesso di ‘segni distintivi contraffatti’ e pertanto è stato arrestato. Si presenta come ‘vigilante’, ma aveva perso il lavoro Quando gli agenti hanno fermato l’utilitaria l’uomo è apparso, palesemente agitato. Poi, dopo un attimo di esitazione, ha consegnato ai poliziotti 2 dosi di cocaina ed ha mostrato loro un tesserino che lo qualificava come appartenente ad una società di vigilanza.