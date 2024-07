Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 14:05Un passo dal cielo 3: “La maschera del diavolo” (anzichè gli episodi previsti) 16:10(anziché 17:10) Estate in Diretta nel corso del programma: alle 16:50 Che tempo fa alle 16:55 TG1 20:30Calcio. UEFA Euro2024 Germany. Quarti di finale: Portogallo – Francia Telecronaca di Alberto Rimedio. Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. In studio Simona Rolandi e Marco Lollobrigida A cura di Rai Sport 00:45Calcio. UEFA Euro2024 Germany. Quarti di finale: Portogallo – Francia Replica RAI 2 17:40Calcio. UEFA Euro2024 Germany. Quarti di finale: Spagna – Germania Telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. In studio Francesca Spaziani A cura di RaiSPort 00:10La notte dei Lunatici (anziché I Lunatici) RAI 3 00:35Rai Parlamento Magazine: Lavori in corso (anziché TG-Magazine) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.