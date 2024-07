Rai | Consiglio di Stato respinge appello su candidature Cda

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Con ordinanza n. 2551 della IV Sezione depositata oggi 4 luglio 2024, ildiha respinto l?cautelare presentato contro l?ordinanza del Tar Lazio 30 maggio 2024, pronunciata nel ricorso proposto contro l?avviso per la presentazione dia componente deldi amministrazione della Rai ai fini dell’elezione da parte della Camera dei deputati. Le Camere del Parlamento – si legge in una nota deldi– possono pertanto procedere agli adempimenti previsti dalla relativa procedura in corso, alla quale i ricorrenti peraltro tuttora partecipano. L'articolo Rai:disuCda CalcioWeb. .