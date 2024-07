Puglia assalto a un portavalori sulla statale 613 | auto in fiamme e spari malviventi in fuga

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un furgoneè stato preso d’questa mattina, giovedì 4 luglio, sula strada16, tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, in provincia di Brindisi ma a cavallo con il Leccese. Secondo le prime informazioni, ihanno incendiato almeno sei mezzi, tra cui tree un furgone, in entrambi i sensi di marcia, per bloccare il tratto e impedire l’intervento delle forze dell’ordine, facilitandosi la. Il gruppo ha anche esploso dei colpi d’arma da fuoco ma tra le guardie giurate non ci sarebbero feriti. La SS613 è stata temporaneamente chiusa al traffico con uscite obbligatorie «in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000». Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia e guardia di finanza per i rilievi del caso.