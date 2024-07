Pd il giallo dell’estate Convocazioni fantasma e incognita dimissioni Ora è guerra di nervi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) + Il segretario provinciale e capo di gabinetto del sindaco Roberto Solomita si dimetterà sabato in direzione: quando lo farà anche la segretaria cittadina e adesso assessora Federica Venturelli? Si può escludere il commissariamento se Venturelli non lascia a breve? A un certo punto, nel pomeriggio di ieri, si è sparsa la voce di una convocazione per martedì prossimo dei due segretari a Roma. Chiamata a rapporto di cui si parla insistentemente, ma di cui nessuno al momento ha una traccia scritta. Sarà vero? I misteridel Partito democratico modenese non sono una nuova collana editoriale, ma le mosse sofisticate di una partita a scacchi che si sta giocando tra Roma e la riottosa periferia dell’impero. Arde ancora il conflitto a bassa intensità (per ora) tra il partito nazionale e quello locale, dopo la doppia esclusione di Andrea Bosi, rappresentante a Modena dell’area Schlein, prima dalla giunta, poi dalla presidenza del Consiglio.