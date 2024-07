Operazione anti-prostituzione indoor a Milano | 66 centri massaggi controllati e due donne in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Sessantaseiorientali, insieme a due abitazioni private. Duearrestate, sette persone denunciate, sanzioni per oltre 25mila euro. Sono i numeri dell’ad alto impatto contro la. Un’condotta, in realtà, in ventisette province italiane dalla Polizia di Stato, su impulso del Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel capoluogo lombardo l’è stata coordinata dalla seconda sezione “Criminalità Straniera e” della squadra mobile con il coinvolgimento di tutti i commissariati, della divisione P.A.S. e dell’ufficio immigrazione, nonché del Reparto Prevenzione Crimine di. Come detto, gli agenti hanno controllato 66orientali e due abitazioni private adibite a luoghi di esercizio della, tutti gestiti da persone di origine cinese.