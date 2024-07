Occorre una revisione del sistema di certificazione per gli incubatori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’ecodeglid’impresa in Italia sta diventando molto più maturo rispetto al passato, nonostante alcune “definizioni” e regolamenti di base che non sembrano essere al passo con i tempi. Requisiti che appaiono obsoleti e poco attinenti a realtà innovative che basano la propria attività sul digitale. Abbiamo parlato di tutto ciò con Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp. LEGGI ANCHE > I requisiti per ladeglisono al passo con i tempi? Solo qualche settimana fa, InnovUp ha pubblicato un manifesto in dieci punti per cercare di promuovere lo sviluppo dell’ecodell’innovazione Italia. Il tutto è stato condiviso con il MIMIT, nella speranza che si arrivi – in un lasso di tempo ragionevole – a unae rimodulazione di alcuni princìpi poco in linea con lo sviluppo dei sistemi, degli strumenti e della tecnologia.