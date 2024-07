Mille euro per mangiare un gelato la trovata marketing di Maxibon è virale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 luglio 2024)vuole voi. E non ha paura di lanciarsi in un’operazione digeniale per festeggiare i 35 anni del biscottobigusto. Dal 2 luglio scorso, infatti, è possibile candidarsi sul sito di Infojobs e partecipare alla selezione per il lavoro di “assaggiatore di”. Una giornata di lavoro, spese di viaggio totalmente a carico di, per un compenso di. Sì, avete capito bene.perune ottenere così, alla fine, un kit cool jobs. Ilè diventato nel tempo uno dei dessert più amati. Solo lo scorso anno sono stati venduti 50 milioni di pezzi. Il motivo del successo è presto detto. Questo sandwichcon una parte di biscotto e l’altra con copertura al cioccolato e granella di nocciole è pratico e gustoso.