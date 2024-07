L’Alta Sartoria di Dolce&Gabbana è stata molto più di una semplice collezione di moda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Immaginate la scena: in uno spazio enorme allestito per l’occasione, un gruppo di circa mille persone fa il suo ingresso da una porta di un casale percorrendo un lunghissimo tappeto verde. Quella che sembra la scena di una festa patronale, è invece l'inizio della sfilata Altadi Dolce&Gabbana, l’ultimo di tre eventi con cui Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno reso omaggio alla Sardegna e alla sua cultura. Un evento gigantesco che ha visto l’arrivo di celebrities, stampa e buyer, ma soprattutto un concerto d’apertura di Christina Aguilera negli spazi del Forte Village, un resort di lusso che farebbe impallidire quelli visti in The White Lotus. «L’ispirazione di questa sfilata è la festa di Sant’Efisio, che si celebra ogni anno dal 1 al 4 maggio a Cagliari» ha raccontato Domenico Dolce poche ore prima dell’inizio della sfilata.