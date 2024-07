La palestra delle sfide impossibili Cinque titoli italiani e 15 medaglie Il palmarès degli atleti speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) È la. Al FreeMoving di Monza lo sport diventa trampolino dell’inclusione per chi deve fare i conti, ogni giorno, con la disabilità. Lì glipossono “spiccare il volo” e superare i propri limiti. Collezionando successi nella vita e nello sport. Come le 15appena messe in bacheca ai Campionatia Brescia. Ottohanno conquistatod’oro, quattro d’argento e sei di bronzo. Sui campi gara 165di 45 società impegnati in due giorni di gare tra pista e pedana. La manifestazione, sotto l’egida di Fispes e Fispes Lombardia, è stata inserita nel calendario agonistico internazionale di World Para Athletics. Per i portacolori del FreeMoving sono arrivati, anche grazie all’affiatamento che contraddistingue tutto il team allenato da Giulia Gargantini e Filippo Sanvito.