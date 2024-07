Il M5s bussa alla sinistra europea e si mette fuori dall’asse pro Ursula

Leggi tutta la notizia su laverita.info

I pentastellati chiedono di entrare a sorpresa in The Left, insieme a Ilaria Salis e Carola Rackete. I Socialisti intanto fanno arrabbiare i Popolari proponendo più transizione e più tasse. Manfred Weber tende ancora la mano a Giorgia Meloni. Il copresidente di Ecr, Nicola Procaccini: «Il gruppo di Orbán non ci preoccupa. La coalizione della Le Pen si è ispirata al nostro schema. Gli elettori transalpini resistano alle demonizzazioni».