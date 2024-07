Il dietrofront definitivo Bcb addio alla Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ancora un, questa voltaperCasa Basket, che si iscriverà al campionato di Serie B Nazionale, o meglio che leggeremo tra le società iscritte al terzo campionato italiano, ma che di fatto non sarà più l’espressione di una proprietà brianzola come lo è stata in questi primi due anni di vita, nata nel 2022 dalle ceneri della Pcanestro Bernareggio. Negli ultimi giorni è cambiato ancora tutto, nel senso che non includerà nella sua denominazione la parola Monza, non giocherà più all’Opiquad Arena (ex PalaCandy) e non avrà più come riferimento tecnico Max Bardotti. Cos’è successo negli ultimi 10 giorni? Per provare a capire facciamo un passo indietro a metà maggio quando partì il primo grido d’rme dallo stesso Bardotti: "Vendiamo il titolo, non ci sono le coperture economiche per affrontare la stagione".