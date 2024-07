I carabinieri forestali scoprono caseificio abusivo | scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI militari appartenenti al NucleoForestale di Marcianise, collaborati da medici veterinari dell’A.S.L. di Caserta, nel corso di un controllo presso un allevamento ovi-caprino, con stalla in Casaluce (CE), costituito da oltre 500 capi di bestiame tra pecore, agnelli e capre, autorizzato dall’A.S.L. per la sola esclusiva produzione di carne, hanno rinvenuto nelle immediate vicinanze diversi secchi sporchi di latte utilizzati presumibilmente per stoccare il latte proveniente dalla mungitura dei capi in lattazione. I militari si sono quindi portati presso i fabbricati ubicati nelle immediate vicinanze, notando un rivolo di sostanza biancastra percolare da uno di essi dal quale proveniva anche un forte odore di sostanze casearie.