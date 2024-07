Hubert Hurkacz si infortuna a Wimbledon | cos’è successo il ritiro e il tabellone agevolato di Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024)si èto durante il secondo turno di2024. Il tennista polacco si trovava sotto nel punteggio contro il francese Arthur Fils e stava cercando di imporsi nel tie-break del quarto set in modo da trascinare la contesa alla quinta frazione. Sul 7-7, dopo aver annullato un match-point, ha tirato una bella palla corta e sulla risposta successiva si è fondato con un tuffo. Al momento di rialzarsi da quel gesto acrobatico, però, il ginocchio destro ha ceduto. Il numero 7 del mondo si è recato in panchina e ha chiesto un medical time-out, sottoponendosi a un tentativo di terapia. Vistosamente fasciato, il polacco è tornato in campo. Giusto il tempo di giocare due scambi, entrambi vinti da Fils che si è così issato sul 9-7 beneficiando di un nuovo time-out.