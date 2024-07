Hermès ha lanciato il trend makeup dello smudged eyeliner alla sfilata Resort 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti con unaindimenticabile, presentando la sua collezione. La direttrice artistica della maison francese, Nadège Vanhée, ha tratto ispirazione dai newyorkesi, aggiungendo un tocco di eleganza parigina. Uno degli elementi che ha catturato l’attenzione di tutti è stato il make-up audace e sfumato delle modelle in passerella, un look che unisce la vivacità di New York e la raffinatezza di Parigi.e loGregoris Pyrpylis, make-up artist e direttore creativo perBeauty, ha spiegato che l’ispirazione per il trucco è venuta da una conversazione con Vanhée. “Volevo che il trucco sembrasse come se fosse stato fatto al mattino e si fosse un po’ sbavato nel corso della giornata, conferendo un aspetto sfumato e vissuto,” ha detto Pyrpylis a InStyle.